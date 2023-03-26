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Казахстан одержал сумасшедшую волевую победу в матче с Данией

Казахстан одержал сумасшедшую волевую победу в матче с Данией
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Сегодня, 26 марта, на стадионе «Астана-Арена» состоялся матч 2-го тура группового этапа квалификационного раунда чемпионата Европы 2024 года. Встречались соперники по группе H — сборные Казахстана и Дании. Стартовый свисток главного арбитра Новака Симовича прозвучал в 16:00 мск. Встреча завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:2.

В первом тайме сборная Дании ожидаемо полностью контролировала игру, а дубль Расмуса Хёйлунна позволил датчанам уйти на перерыв с комфортным преимуществом над командой Казахстана — 0:2.

Второй тайм начался уже не так однозначно, и сборной Казахстана удалось перехватить инициативу. На 73-й минуте Бактиёр Зайнутдинов ударом с пенальти сократил отставание хозяев —1:2.

На 87-й минуте благодаря великолепному удару Тагыбергена из-за штрафной Казахстану удалось сравнять счёт — мяч залетел в дальний угол ворот Каспера Шмейхеля.

Уже в самой концовке основного времени, на 90-й минуте, хозяева совершили чудо и забили третий, победный мяч. С левого фланга последовала высокая подача на дальний угол вратарской, откуда Абат Аймбетов головой пробил под перекладину.

На самых последних минутах добавленного времени сборная Казахстана заработала удаление. Абат Аймбетов в середине поля отмахнулся от соперника, попав ему по лицу, за что получил вторую жёлтую карточку.

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа H. 2-й тур
26 марта 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Казахстан
Окончен
3 : 2
Дания
0:1 Хёйлунн – 21'   0:2 Хёйлунн – 36'   1:2 Зайнутдинов – 73'   2:2 Тагыберген – 86'   3:2 Аймбетов – 89'
Удаления: Аймбетов – 90+6' / нет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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