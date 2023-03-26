Казахстан одержал сумасшедшую волевую победу в матче с Данией

Сегодня, 26 марта, на стадионе «Астана-Арена» состоялся матч 2-го тура группового этапа квалификационного раунда чемпионата Европы 2024 года. Встречались соперники по группе H — сборные Казахстана и Дании. Стартовый свисток главного арбитра Новака Симовича прозвучал в 16:00 мск. Встреча завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:2.
В первом тайме сборная Дании ожидаемо полностью контролировала игру, а дубль Расмуса Хёйлунна позволил датчанам уйти на перерыв с комфортным преимуществом над командой Казахстана — 0:2.
Второй тайм начался уже не так однозначно, и сборной Казахстана удалось перехватить инициативу. На 73-й минуте Бактиёр Зайнутдинов ударом с пенальти сократил отставание хозяев —1:2.
На 87-й минуте благодаря великолепному удару Тагыбергена из-за штрафной Казахстану удалось сравнять счёт — мяч залетел в дальний угол ворот Каспера Шмейхеля.
Уже в самой концовке основного времени, на 90-й минуте, хозяева совершили чудо и забили третий, победный мяч. С левого фланга последовала высокая подача на дальний угол вратарской, откуда Абат Аймбетов головой пробил под перекладину.
На самых последних минутах добавленного времени сборная Казахстана заработала удаление. Абат Аймбетов в середине поля отмахнулся от соперника, попав ему по лицу, за что получил вторую жёлтую карточку.
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