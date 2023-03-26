Сборная Италии намерена натурализовать очередного аргентинца

Штаб сборной Италии работает над получением итальянского паспорта для 17-летнего игрока «Велес Сарсфилд» Джанлуки Престианни в надежде натурализовать нападающего аргентинского происхождения и в будущем заиграть его за «Скуадра адзурра». Об этом сообщает Сalciomercato.

Престианни заявил о себе, дебютировав за «Велес Сарсфилд» в Кубке Либертадорес в 16-летнем возрасте в мае 2022 года. Несмотря на то что на счету игрока всего девять матчей в лиге, он привлёк внимание нескольких крупных клубов Европы. «Барселона» и «Реал» Мадрид, как сообщается, следят за футболистом.

У Престианни итальянские корни, и он имеет право представлять Италию на международном уровне, если получит паспорт. Сообщается, что итальянская федерация работает над этим вопросом, и, если всё пойдёт гладко, Престианни может получить документ в течение месяца. Осталось убедить самого игрока, но у наставника «Скуадра адзурра» Роберто Манчини и его помощников есть успешный опыт: не так давно итальянское подданство получил Матео Ретеги, уже успевший дебютировать в сборной Италии и даже забить первый гол.