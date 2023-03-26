Баринов: мы забьём гол и пытаемся удерживать счет. А европейские клубы дальше додавливают
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Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов согласился со словами главного тренера Валерия Карпина о связанных с психологией проблемах в игре национальной команды.
«Карпин, наверное, правильно говорит, что это связано с психологией. Я вот тоже разговаривал со многими людьми… У нас такое, что мы забьём гол и пытаемся удерживать счет. А европейские клубы, например «Манчестер Сити», после своего гола дальше додавливают. Возможно, это психология, боязнь ошибиться или ещё что‑то», — приводит слова Баринова «Матч ТВ».
Дмитрий Баринов не попал в заявку сборной России на сегодняшний товарищеский матч против команды Ирака. Игра проходит на «Газпром Арене» в Санкт‑Петербурге. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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