Кечинов: Карпин всегда говорит, что думает. В сборной сейчас возможность для экспериментов

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о задачах, которые стоят перед национальной сборной России, и целесообразности добывать результат любой ценой.
«Мы все знаем Карпина. Он всегда говорит то, что он думает. Если подумать, то в данный момент результат нужен только болельщикам. Мы хотим, чтобы сегодня сборная обыграла сборную Ирака, хотим получить положительные эмоции.
Однако у главного тренера совсем другие задачи. Ему на ближайшее время надо просматривать тех людей, на которых позднее можно будет делать ставку, которые составят костяк сборной. У нас нет никаких официальных соревнований. У нас сейчас матчи, где есть возможность для экспериментов. У Валерия Георгиевича такая задача.
Понятно, что в футболе всегда самым главным будет результат. Но не должно быть так, что кровь из носу нужен результат», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 26 марта 2023
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