Россия — Ирак: первый тайм завершился со счётом 0:0

Сегодня, 26 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге проходит товарищеский матч национальных команд России и Ирака. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый тайм завершился со счётом 0:0. Сборная Ирака создала несколько опасных моментов, которые возникали преимущественно после ошибок российских футболистов. Подопечные Валерия Карпина также создали несколько острых эпизодов у чужих ворот, но реализовать их не смогли.

Для сборной России этот матч стал вторым на мартовских сборах. 23 марта команда Валерия Карпина сыграла вничью с Ираном (1:1) в Тегеране. Матч с Ираком в Санкт-Петербурге стал для россиян первой международной домашней игрой за полтора года.

Напомним, сборная России отстранена от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире.