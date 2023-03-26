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Россия — Ирак: первый тайм завершился со счётом 0:0

Россия — Ирак: первый тайм завершился со счётом 0:0
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Сегодня, 26 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге проходит товарищеский матч национальных команд России и Ирака. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый тайм завершился со счётом 0:0. Сборная Ирака создала несколько опасных моментов, которые возникали преимущественно после ошибок российских футболистов. Подопечные Валерия Карпина также создали несколько острых эпизодов у чужих ворот, но реализовать их не смогли.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023. Товарищеские матчи
26 марта 2023, воскресенье. 18:05 МСК
Россия
2-й тайм
2 : 0
Ирак
1:0 Миранчук – 50'   2:0 Пиняев – 58'
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Для сборной России этот матч стал вторым на мартовских сборах. 23 марта команда Валерия Карпина сыграла вничью с Ираном (1:1) в Тегеране. Матч с Ираком в Санкт-Петербурге стал для россиян первой международной домашней игрой за полтора года.

Напомним, сборная России отстранена от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире.

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