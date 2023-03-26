Быстров: Россия провалила первый тайм, детские ошибки. Ощущение, что Песьяков забыл линзы

Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров подвёл итоги первого тайма товарищеского матча сборных России и Ирака. Напомним, команды ушли на перерыв со счётом 0:0.
«Провалили первый тайм. Вышли играть в своей штрафной. Глупо ошибаемся, детские ошибки. Такое ощущение, что Песьяков забыл надеть линзы в раздевалке. Мяч в ногах, а он отдаёт пас сопернику. Для игрока сборной – это непозволительная роскошь», — сказал Быстров в эфире телеканала «Матч ТВ».
Для сборной России этот матч стал вторым на мартовских сборах. 23 марта команда Валерия Карпина сыграла вничью с Ираном (1:1) в Тегеране. Матч с Ираком в Санкт-Петербурге стал для россиян первой международной домашней игрой за полтора года.
Напомним, сборная России отстранена от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире.
- 26 марта 2023
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