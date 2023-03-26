«Всё печально». Дмитрий Сычёв — об игре сборной России в первом тайме матча с Ираком

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв поделился впечатлениями от игры национальной команды в первом тайме товарищеского матча со сборной Ирака. Команды ушли на перерыв при ничейном счёте, голов зрители на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге не дождались, при этом гости создали несколько опасных моментов у ворот Сергея Песьякова.
«Честно говоря, показалось, что в первом тайме всё было печально. Ждали немного другой игры, тем более долго не играли дома. Если смотреть расклад по первому тайму, то должны были проигрывать в пару мячей, которые себе сами привезли.
Думал, что ребята выйдут предельно мотивированные, потому что все знали, что будет много болельщиков», — сказал Сычёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 26 марта 2023
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