«Всё печально». Дмитрий Сычёв — об игре сборной России в первом тайме матча с Ираком

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв поделился впечатлениями от игры национальной команды в первом тайме товарищеского матча со сборной Ирака. Команды ушли на перерыв при ничейном счёте, голов зрители на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге не дождались, при этом гости создали несколько опасных моментов у ворот Сергея Песьякова.

«Честно говоря, показалось, что в первом тайме всё было печально. Ждали немного другой игры, тем более долго не играли дома. Если смотреть расклад по первому тайму, то должны были проигрывать в пару мячей, которые себе сами привезли.

Думал, что ребята выйдут предельно мотивированные, потому что все знали, что будет много болельщиков», — сказал Сычёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.