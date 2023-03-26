На матч Россия — Ирак в Петербурге пришли более 23 тыс. зрителей
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Сегодня, 26 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге проходит товарищеский матч национальных команд России и Ирака. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Сейчас идёт второй тайм, россияне выигрывают со счётом 2:0.
В середине второго тайма диктор на стадионе объявил, что на матч Россия — Ирак пришли 23 818 зрителей.
Для сборной России этот матч стал вторым на мартовских сборах. 23 марта команда Валерия Карпина сыграла вничью с Ираном (1:1) в Тегеране. Матч с Ираком в Санкт-Петербурге стал для россиян первой международной домашней игрой за полтора года.
Напомним, сборная России отстранена от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире.
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