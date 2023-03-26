«Ювентус» готов расстаться с Влаховичем ради покупки Хёйлунна

«Ювентус», судя по всему, намерен будущим летом провести масштабную перестройку атаки. «Старая синьора» больше не считает неприкасаемым форварда Душана Влаховича, и в случае его продажи может приложить максимум усилий, чтобы перехватить у конкурентов датского таланта «Аталанты» Расмуса Хёйлунна, об этом пишет Calciomercato.
20-летний Хёйлунн находится на слуху прямо сейчас благодаря яркой игре за сборную Дании, куда был вызван впервые в карьере. Нападающий «Аталанты» оформил хет-трик в матче стартового тура квалификации к Евро-2024 с Финляндией (3:1) и отметился дублем во второй игре с Казахстаном, которую тем не менее датчане проиграли (2:3).
«Аталанта» заплатила за Хёйлунна «Штурму» из Граца € 17 млн в прошлом году. Теперь за нападающим выстраивается очередь из желающих: «Милан» и «Ювентус» находятся в числе первых претендентов, но именно интерес «старой синьоры» обретает более конкретные очертания, поскольку в Хёйлунне в Турине видят идеальную замену Влаховичу. «Юве» больше не считает сербского форварда неприкасаемым и готов рассмотреть предложения по нему следующим летом. Сейчас «Аталанта» оценивает своего таланта не менее чем в € 50 млн, но этой цифре суждено вырасти, учитывая недавние подвиги Расмуса.
- 26 марта 2023
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