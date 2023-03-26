Игроков сборных России и Ирака на поле вывели дети с синдромом Дауна

Проведение товарищеского матча сборных России и Ирака предварял ряд благотворительных мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню людей с синдромом Дауна (он отмечался 21 марта). Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Так, московские ребята с особенностями развития побывали в учебно-тренировочном лагере национальной команды в Новогорске, а в день игры дети с синдромом Дауна вывели футболистов сборных России и Ирака на поле «Газпром Арены». Кроме того, символический первый удар по мячу нанёс Иван Ясточкин – первый в истории и лучший футболист России среди людей с синдромом Дауна.

Сообщается также, что АЗС «Газпромнефть» по договорённости с РФС конвертируют километры, которые пробежали футболисты обеих команд за игру, в литры бензина – топливо используют для поездок ребят на состязания.