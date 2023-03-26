Игроков сборных России и Ирака на поле вывели дети с синдромом Дауна

Проведение товарищеского матча сборных России и Ирака предварял ряд благотворительных мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню людей с синдромом Дауна (он отмечался 21 марта). Об этом сообщает официальный сайт РФС.
Так, московские ребята с особенностями развития побывали в учебно-тренировочном лагере национальной команды в Новогорске, а в день игры дети с синдромом Дауна вывели футболистов сборных России и Ирака на поле «Газпром Арены». Кроме того, символический первый удар по мячу нанёс Иван Ясточкин – первый в истории и лучший футболист России среди людей с синдромом Дауна.
Сообщается также, что АЗС «Газпромнефть» по договорённости с РФС конвертируют километры, которые пробежали футболисты обеих команд за игру, в литры бензина – топливо используют для поездок ребят на состязания.
- 26 марта 2023
-
21:00
-
21:00
-
20:57
-
20:56
-
20:54
-
20:50
-
20:49
-
20:44
-
20:42
-
20:42
-
20:39
-
20:37
-
20:37
-
20:36
-
20:33
-
20:29
-
20:28
-
20:26
-
20:24
-
20:11
-
20:10
-
20:05
-
19:56
-
19:55
-
19:48
-
19:42
-
19:33
-
19:24
-
19:21
-
19:20
-
19:14
-
19:12
-
19:09
-
19:00
-
18:59