Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о дебютном голе Сергея Пиняева за сборную России.
«Мне приятно, что Сергей Пиняев забил дебютный гол за сборную. Как и приятно следить за игрой, которую он показывает. Понятно, что Ирак, наверное, не является топовым соперником для сборной России. Но игра была непростая. Пиняев смотрелся хорошо в те моменты, когда у команды не всё получалось», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Отметим, что, забив мяч в товарищеской игре с Ираком, Сергей Пиняев стал самым молодым автором гола в истории сборной России по футболу (18 лет 4 месяца и 24 дня) и побил рекорд Дмитрия Сычёва (18 лет 6 месяцев и 23 дня). Игра завершилась победой российской сборной со счётом 2:0.
- 26 марта 2023
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