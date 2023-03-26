Тренер сборной Ирака высказался о поражении от сборной России

Тренер сборной Ирака Хесус Касас высказался по итогам товарищеского матча со сборной России. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой российской сборной со счётом 2:0.

«Это был красивый матч. В первом тайме у нас была возможность забить, проявить себя. Во втором тайме Россия уже показала, на что она способна. Для нас сегодняшний матч — хороший опыт. Для нас это начало серии игр с подобными сильными соперниками. Возможно, мы сыграем ещё с соперниками уровня сборной России. Мы гордимся нашей командой, игроками. Те, кто приехал в составе нашей команды, показали всё, на что они способны.

Я бы хотел отметить игру сборной России на левом фланге атаки. Действия россиян слева заставили нас менять схему по ходу матча. Там были отличные командные взаимодействия. Россия превосходила нас физически. Я горд за свою команду, но физика и общий уровень соперника привели к итоговому результату», — передаёт слова Касаса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.