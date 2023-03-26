Пиняев: не думал о рекорде, но очень хотел забить

Нападающий сборной России Сергей Пиняев, ставший автором второго гола в ворота Ирака и самым молодым игроком, отличившимся за национальную команду, поделился своими впечатлениями от игры.

«Мне уже после игры сказали о рекорде. Очень приятно, рад, что удалось забить. На поле я не думал о рекорде, но очень хотелось забить, принести пользу команде, стране. Мы много атаковали, много создавали, но и нам могли забить 2-3 мяча, если бы реализация не подвела нападающих соперника. Хорошо, что мы исправили некоторые вещи во втором тайме и нам удалось победить.

Выход Миранчука? Конечно, повлиял: после перерыва мы играли по другой схеме, в атаке появилось больше футболистов, нам стало легче созидать. Тренер подсказал нам, какие зоны лучше использовать, что с флангов легче продвигаться, а в середине поля мы закапывались, теряли мяч.

У нас у каждого игрока есть свобода действий на последней трети поля. Ваня Обляков много обводил, обострял, я старался обвести… Важно первое удачное действие, дальше было легче. Я был счастлив забить! К этому моменту уже ощущал усталость, мы много бегали, много прессинговали. Когда увидел, что мяч в сетке, понял, что можно пару секунд полежать, отдохнуть», – сказал Пиняев в прямом эфире канала «Матч ТВ».