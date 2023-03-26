Тренер Ирака Касас: будем счастливы принять сборную России на нашей земле

Тренер сборной Ирака Хесус Касас ответил на вопрос о возможном повторении встречи со сборной России в ближайшем будущем.

«Ждать ли реванша? Я впервые слышу, что мы можем сыграть в Багдаде ещё раз. Мы будем счастливы принять российскую сборную на нашей земле, но информации по этому поводу у меня нет», — передаёт слова Касаса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Товарищеская игра, проходившая сегодня, 26 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге завершилась победой российской сборной со счётом 2:0.