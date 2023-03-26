Карпин: в матче с Ираком Пиняев был одним из лучших, если не лучшим в сборной России
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о дебютном голе Сергея Пиняева за национальную команду.
«Пиняев побил рекорд, провёл всю игру энергично. Был одним из лучших на поле, если не лучшим», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Отметим, что, забив мяч в товарищеской игре с Ираком, Сергей Пиняев стал самым молодым автором гола в истории сборной России по футболу (18 лет 4 месяца и 24 дня) и побил рекорд Дмитрия Сычёва (18 лет 6 месяцев и 23 дня). Игра завершилась победой российской сборной со счётом 2:0.
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