Карпин: в матче с Ираком Пиняев был одним из лучших, если не лучшим в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о дебютном голе Сергея Пиняева за национальную команду.

«Пиняев побил рекорд, провёл всю игру энергично. Был одним из лучших на поле, если не лучшим», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Отметим, что, забив мяч в товарищеской игре с Ираком, Сергей Пиняев стал самым молодым автором гола в истории сборной России по футболу (18 лет 4 месяца и 24 дня) и побил рекорд Дмитрия Сычёва (18 лет 6 месяцев и 23 дня). Игра завершилась победой российской сборной со счётом 2:0.