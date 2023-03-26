Валерий Карпин: к Песьякову претензий нет. Никто не застрахован от технического брака

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал ошибки в игре голкипера национальной команды Сергея Песьякова во время первого тайма товарищеского матча с Ираком (2:0).

«К Песьякову претензий нет. Он просто допустил технический брак: один раз хотел развернуть атаку, во втором случае просто выбить мяч. От технического брака никто не застрахован», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сборная России одержала победу в товарищеском матче против Ирака (2:0), проходившем сегодня, 26 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Для национальной команды этот матч стал вторым на мартовских сборах. 23 марта команда Валерия Карпина сыграла вничью с Ираном (1:1) в Тегеране. Матч с Ираком в Санкт-Петербурге стал для россиян первой международной домашней игрой за полтора года.