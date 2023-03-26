Даниил Хлусевич: на матчах без Fan ID контраст с играми в РПЛ сумасшедший
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Полузащитник сборной России Даниил Хлусевич сравнил уровень болельщицкой поддержки на матче национальной команды с тем, что наблюдается на играх чемпионата.
«Конечно, доволен атмосферой. Спасибо большое болельщикам, что они пришли. Что ещё нужно для хорошего футбола и атмосферы? Это прекрасно вообще!
Есть ли контраст с матчами без Fan ID? Вы сами видите. Также и на поле. Такой контраст… Сумасшедший!», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Напомним, сегодня, 26 марта, сборная России обыграла национальную команду Ирака в товарищеском матче. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась победой российской сборной со счётом 2:0. Матч посетили 23 818 зрителей.
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