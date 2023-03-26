Карпин: почему предыдущие матчи Россия сыграла вничью? Не забили на один мяч больше

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о последних результатах национальной команды после товарищеского матча с Ираком (2:0).

«Почему предыдущие три матча сыграли вничью? Вам самим смешно с этих вопросов. Потому что не забили на один мяч больше», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сборная России одержала победу в товарищеском матче против Ирака (2:0), проходившем сегодня, 26 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Для национальной команды этот матч стал вторым на мартовских сборах. 23 марта команда Валерия Карпина сыграла вничью с Ираном (1:1) в Тегеране. Матч с Ираком в Санкт-Петербурге стал для россиян первой международной домашней игрой за полтора года.