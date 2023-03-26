Сборная Англии обыграла Украину в матче отбора на Евро-2024

Сегодня, 26 марта, в матче 2-го тура квалификационного раунда чемпионата Европы — 2024 встретились сборные Англии и Украины. Игра проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. На матче присутствовали более 83 тыс. зрителей.
Сборная Англии забила два победных гола в первом тайме всего за три минуты. На 37-й минуте отличился Гарри Кейн, на 40-й минуте преимущество «трёх львов» удвоил Букайо Сака. Во втором тайме счёт не изменился. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу англичан.
Напомним, сборная Англии начала квалификационный раунд с гостевой победы над командой Италии (1:2) — действующим победителем чемпионата Европы. Таким образом, после двух матчей у англичан уже шесть очков. Для сборной Украины матч с Англией стал первым в отборочном турнире Евро-2024. У украинцев, соответственно, ноль очков.
- 26 марта 2023
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