Глава РФС Дюков отреагировал на критику со стороны министра спорта в адрес Карпина
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отреагировал на критику со стороны министра спорта Олега Матыцина в адрес главного тренера сборной России Валерия Карпина.
«Реакция Матыцина на слова Карпина? Этот вопрос лучше задать Валерию Георгиевичу. Наверное, была не очень точная формулировка и ответ Валерия Георгиевича вырвали из контекста. Я знаю его, знаю, как он относится к сборной. Для него это честь. И большая ответственность», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Сегодня, 26 марта, сборная России обыграла национальную команду Ирака в товарищеском матче. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась победой российской сборной со счётом 2:0.
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