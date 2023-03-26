Президент РФС заявил, что собирается обсудить с Карпиным слова тренера о сборной России

Президент РФС Александр Дюков отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, ранее заявившего, что он не держится за место в национальной команде.

«Я планирую переговорить с Валерием Георгиевичем относительно его слов. Накануне игры было бы неправильно устраивать разбирательства и проводить расследования», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Сегодня, 26 марта, сборная России под руководством Валерия Карпина обыграла национальную команду Ирака в товарищеском матче. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой российской сборной со счётом 2:0. Для национальной команды этот матч стал вторым на мартовских сборах. 23 марта команда Валерия Карпина сыграла вничью с Ираном (1:1) в Тегеране. Матч с Ираком в Санкт-Петербурге стал для россиян первой международной домашней игрой за полтора года.