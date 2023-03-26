Глава РФС Дюков ответил на вопрос о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Переход в АФК? Вы знаете, что создана рабочая группа совместно с УЕФА и ФИФА. Проведено несколько рабочих встреч. На данный момент у нас есть договорённость не разглашать их подробности. Когда окончательно договоримся, сформируем дорожную карту, тогда и выступим. Что касается АФК, то такая возможность существует. Мы держим подобные варианты развития событий в голове», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире.