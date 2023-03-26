Созин: Россию могут вернуть к официальным матчам в любой момент. Поэтому нам важно играть

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался на тему необходимости сохранять игровой ритм для сборной России. По мнению Созина, уровень соперника неважен в этом контексте.
«Сборную России могут вернуть к официальным соревнованиям в любую минуту. Поэтому нам очень важно играть. Пускай с Ираном, Ираком – всё равно с кем, главное – не выходить из ритма. Так что здорово, что матч состоялся. А то мы решили, что у нас очень крутая сборная, которая может выигрывать всё. Это было давно. Так что без практики нам конец», — передаёт слова Созина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Сегодня, 26 марта, сборная России обыграла национальную команду Ирака в товарищеском матче. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась победой российской сборной со счётом 2:0.
- 26 марта 2023
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