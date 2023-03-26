Дюков: окончательное решение об участии в азиатском турнире ещё не принято

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о возможном участии сборной России в азиатском турнире.

«Окончательное решение ещё не принято. Но это та возможность, которую стоит обсудить. Решение примем в апреле», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Сегодня, 26 марта, сборная России обыграла национальную команду Ирака в товарищеском матче. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась победой российской сборной со счётом 2:0. Для национальной команды этот матч стал вторым на мартовских сборах. 23 марта команда Валерия Карпина сыграла вничью с Ираном (1:1) в Тегеране. Матч с Ираком в Санкт-Петербурге стал для россиян первой международной домашней игрой за полтора года.