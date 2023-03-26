Литвинов: сборная России должна побеждать. Хочется показывать целостный и красивый футбол

Полузащитник Руслан Литвинов прокомментировал победу сборной России в товарищеском матче с национальной командой Ирака (2:0).

«Обсуждался эпизод с ошибками в первом тайме? Все ошибаются. Мы это понимаем. После потерь нужно стараться как можно скорее вернуться и исправить эту ошибку. Получилось, что не забили. Это футбол — все ошибаются.

Все понимают, что сборная должна побеждать. Очень приятно, что сегодня получилось это сделать. В первую очередь хочется показывать целостный и красивый футбол. Понятно, что мало времени на подготовку», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Для сборной России этот матч стал вторым на мартовских сборах. 23 марта команда Валерия Карпина сыграла вничью с Ираном (1:1) в Тегеране. Кроме того, встреча с Ираком в Санкт-Петербурге — первая международная домашняя игра россиян за полтора года. На стадион «Газпром Арена» пришли 23 818 зрителей.