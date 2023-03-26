Руслан Литвинов: перед матчами созванивались с Джикией — он сказал напутственные слова

Полузащитник сборной России Руслан Литвинов рассказал, что перед матчем с Ираком созванивался с Георгием Джикией, который не попал в состав национальной команды на игру из-за травмы.
«Как чувствую себя в роли центрального защитника? Мне уже не привыкать. Первую часть сезона играл центральным защитником, сейчас — опорником. Особо ничего не поменялось. Всё помню.
Нет Джикии рядом? Георгий Тамазович, к сожалению, на травме. Здоровья ему! Перед матчами сказал напутственные слова. Созванивались с ним и обсуждали моменты какие-то», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин
Сегодня, 26 марта, сборная России обыграла национальную команду Ирака в товарищеском матче. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась победой российской сборной со счётом 2:0.
- 26 марта 2023
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