Руслан Литвинов: перед матчами созванивались с Джикией — он сказал напутственные слова

Полузащитник сборной России Руслан Литвинов рассказал, что перед матчем с Ираком созванивался с Георгием Джикией, который не попал в состав национальной команды на игру из-за травмы.

«Как чувствую себя в роли центрального защитника? Мне уже не привыкать. Первую часть сезона играл центральным защитником, сейчас — опорником. Особо ничего не поменялось. Всё помню.

Нет Джикии рядом? Георгий Тамазович, к сожалению, на травме. Здоровья ему! Перед матчами сказал напутственные слова. Созванивались с ним и обсуждали моменты какие-то», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин

Сегодня, 26 марта, сборная России обыграла национальную команду Ирака в товарищеском матче. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась победой российской сборной со счётом 2:0.