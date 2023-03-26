Валерий Карпин: Иран сильнее Словакии и Словении

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос об уровне азиатских сборных на фоне европейских национальных команд.

«Сравнить азиатские сборные с европейскими? Смотря с кем. По мне — Иран сильнее, например, Словакии и Словении. Есть команды сильнее, есть слабее. Как и везде. Будет ли легче выходить на ЧМ из Азии? Я не знаю, я не изучал. Если вдруг будет так, то легко точно не будет», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сборная России одержала победу в товарищеском матче с Ираком (2:0), проходившем сегодня, 26 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Для национальной команды этот матч стал вторым на мартовских сборах. 23 марта команда Валерия Карпина сыграла вничью с Ираном (1:1) в Тегеране. Матч с Ираком в Санкт-Петербурге стал для россиян первой международной домашней игрой за полтора года.