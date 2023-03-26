Зиньковский: на матче с Ираком была хорошая атмосфера. За 20 тысяч болельщиков — круто

Полузащитник сборной России Антон Зиньковский высказался об атмосфере на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге во время матча с Ираком. Игра завершилась уверенной победой россиян со счётом 2:0.

«Была какая-то нервозность в начале, много факторов. Что-то не получилось, что-то получилось. Начало сложилось не очень удачно. Главное, что всё хорошо закончилось. Что касается удаления Кузяева в концовке, вроде бы он толкнул или ударил игрока в грудь. Соперник схватился за лицо, и Далера удалили.

Хорошая атмосфера на матче, много болельщиков. Конечно, хотелось бы, чтобы было больше. Но за 20 тысяч сейчас — это тоже круто», — передаёт слова Антона Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.