Дюков: мы обсуждали возможность матча с Китаем. В этом или в следующем году с ними сыграем

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о возможноcти проведения матча сборной России с национальной командой Китая.

«Товарищеский матч с Китаем? Мы обсуждали эту возможность. Но, как вы знаете, Китай сейчас не проводит матчи. Может, в этом году или в следующем с ними сыграем», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Сегодня, 26 марта, сборная России обыграла национальную команду Ирака в товарищеском матче. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась победой российской сборной со счётом 2:0. Для национальной команды этот матч стал вторым на мартовских сборах. 23 марта команда Валерия Карпина сыграла вничью с Ираном (1:1) в Тегеране. Матч с Ираком в Санкт-Петербурге стал для россиян первой международной домашней игрой за полтора года.