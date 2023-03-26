Футболист «Спартака» Даниил Денисов высказался о дебюте в составе сборной России. Напомним, игрок вышел на поле в игре с Ираком (2:0).

«Для меня это первая игра и первая победа. Я считаю, что всегда здорово начинать с победы. Отличные впечатления.

Ты чувствуешь атмосферу сборной, когда ты выходишь на поле и играет гимн страны. С этого всего начинается. Конечно, очень важны болельщики. Хотелось, чтобы больше людей приходило, когда есть возможность. Тем более когда играет сборная. Не помню, когда последний раз играла сборная в России. Больше года вроде не играли. Всегда приятно, когда на трибунах тебя поддерживают свои болельщики», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.