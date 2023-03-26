Дюков сообщил, что финал КР не перенесут из-за возможного участия России на турнире в Азии

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков ответил на вопрос о потенциальных изменениях в футбольном календаре, связанных с возможным участием сборной России в первом чемпионате футбольной ассоциации Центральной Азии.
«Переноса финала Кубка России из-за возможного участия в азиатском турнире не будет», – передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Проведение азиатского турнира, куда пригласили национальную команду России, запланировано на 9-21 июня. Между тем последний тур чемпионата России состоится 3 июня, после чего будет разыгран финал национального Кубка.
Напомним, сборная России и российские клубы были отстранены от участия в официальных турнирах после начала специальной военной операции. В результате команда Валерия Карпина в 2022 году провела только три товарищеских матча (как раз с представителями Центральной Азии), обыграв Кыргызстан (2:1) и разойдясь миром с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0). В марте 2023 года Россия сыграла вничью с командой Ирана (1:1) и обыграла сборную Ирака (2:0).
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