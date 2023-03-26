Исландия разгромила Лихтенштейн со счётом 7:0 в матче отбора на Евро-2024

Сегодня, 26 марта, в матче 2-го тура квалификационного раунда чемпионата Европы — 2024 встретились сборные Лихтенштейна и Исландии. Игра группы J проходила на стадионе «Райнпарк» в Вадуце (Лихтенштейн) и завершилась победой гостей с разгромным счётом 7:0. Хет-трик в составе исландцев сделал Арон Гуннарссон, ещё по голу забили Давид Олафссон, Хакон-Арнар Харальдссон, Андри Гудьонсен и Микаэль-Эгиль Эллертссон.

Также в это время проходил матч группы H, в котором национальная команда Словении приняла на своём поле сборную Сан-Марино. Первый тайм завершился со счётом 0:0, однако во второй половине встречи словенцы всё-таки дожали оппонента и забили два гола. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу хозяев.