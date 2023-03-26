Исландия разгромила Лихтенштейн со счётом 7:0 в матче отбора на Евро-2024
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Сегодня, 26 марта, в матче 2-го тура квалификационного раунда чемпионата Европы — 2024 встретились сборные Лихтенштейна и Исландии. Игра группы J проходила на стадионе «Райнпарк» в Вадуце (Лихтенштейн) и завершилась победой гостей с разгромным счётом 7:0. Хет-трик в составе исландцев сделал Арон Гуннарссон, ещё по голу забили Давид Олафссон, Хакон-Арнар Харальдссон, Андри Гудьонсен и Микаэль-Эгиль Эллертссон.
ЧЕ-2024 - квалификация. Группа J. 2-й тур
26 марта 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Лихтенштейн
Окончен
0 : 7
Исландия
0:1 Олафссон – 4' 0:2 Харальдссон – 38' 0:3 Гуннарссон – 48' 0:4 Гуннарссон – 68' 0:5 Гуннарссон – 73' 0:6 Гудьонсен – 85' 0:7 Эллертссон – 87'
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Также в это время проходил матч группы H, в котором национальная команда Словении приняла на своём поле сборную Сан-Марино. Первый тайм завершился со счётом 0:0, однако во второй половине встречи словенцы всё-таки дожали оппонента и забили два гола. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу хозяев.
ЧЕ-2024 - квалификация. Группа H. 2-й тур
26 марта 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Словения
Окончен
2 : 0
Сан-Марино
1:0 Шешко – 57' 2:0 Ди Майо – 60'
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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