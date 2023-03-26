Матео Ретеги повторил достижение Прати

Форвард сборной Италии Матео Ретеги отличился в каждом из первых двух матчей за сборную Италии. В последний раз такое достижение покорялось дебютанту «Скуадра адзурра» более полувека назад, сообщает Football-italia.

Футболист, родившийся в Аргентине, но получивший возможность выступать за сборную Италии благодаря итальянским корням, громко заявил о себе в европейском футболе. Дебют воспитанника клуба «Тигре» Ретеги совпал с игрой 1-го тура квалификации Евро-2024 с Англией в Неаполе, и это событие нападающий отметил голом в ворота «трёх львов». Радость от первого гола омрачило поражение команды со счётом 1:2, но на решительный настрой игрока результат не повлиял – в следующем матче с Мальтой Матео снова забил.

Таким образом, Ретеги сумел отличиться в двух первых официальных играх за сборную Италии, что в последний раз удавалось легенде «Милана» Пьерино Прати, который забивал Болгарии 6 и 20 апреля 1968 года. Достижение Прати никто не мог повторить долгих 55 лет.