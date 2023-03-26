«Реал Сосьедад» намеревается продлить контракт с Сильвой ещё на год

Испанский клуб «Реал Сосьедад» готов предложить полузащитнику Давиду Сильве новый контракт, информирует AS.

37-летний футболист боролся с последствиями травмы голеностопа с начала 2023 года, но, набрав прежнюю форму в последние недели, ветеран вышел в старте четыре раза подряд во всех соревнованиях. Это дало повод руководству клуба из Сан-Себастьяна возобновить переговоры по новому контракту.

Наставник баскского коллектива Иманол Альгуасиль выказывает твёрдое намерение оставить бывшего игрока «Манчестер Сити» и сборной Испании в Сан-Себастьяне ещё на 12 месяцев. Сам Давид предпочитал дождаться лета, чтобы принять решение, оценив свои физические возможности.

Судя по всему, дело всё же идёт к подписанию нового договора, по которому Сильва получит возможность играть за «Реал Сосьедад» до конца сезона-2023/2024. Окончательное решение тем не менее будет приниматься по итогам чемпионата, поскольку подопечные Альгуасиля впервые с 2013 года претендуют на попадание в квалификацию Лиги чемпионов.