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Пиняев лёжа праздновал дебютный гол, Кузяев устраивал потасовку. Яркие фото победы России

Пиняев лёжа праздновал дебютный гол, Кузяев устраивал потасовку. Яркие фото победы России
Сборная России обыграла Ирак в товарищеском матче
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26 марта сборная России по футболу одержала победу над командой Ирака в товарищеском матче. Встреча проходила на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

На 50-й минуте полузащитник Антон Миранчук вывел сборную России вперёд (1:0), удачно сыграв на добивании. На 58-й минуте Сергей Пиняев удвоил преимущество россиян – он резко сместился к центру, собрал на себя трёх соперников и точно пробил в нижний угол. В концовке матча Далер Кузяев получил красную карточку за толчок соперника.

Для сборной России этот матч стал вторым на мартовских сборах. 23 марта команда Валерия Карпина сыграла вничью с Ираном (1:1) в Тегеране.

Лучшие фото с матча Россия — Ирак — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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