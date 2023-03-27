Пиняев лёжа праздновал дебютный гол, Кузяев устраивал потасовку. Яркие фото победы России

26 марта сборная России по футболу одержала победу над командой Ирака в товарищеском матче. Встреча проходила на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
На 50-й минуте полузащитник Антон Миранчук вывел сборную России вперёд (1:0), удачно сыграв на добивании. На 58-й минуте Сергей Пиняев удвоил преимущество россиян – он резко сместился к центру, собрал на себя трёх соперников и точно пробил в нижний угол. В концовке матча Далер Кузяев получил красную карточку за толчок соперника.
Для сборной России этот матч стал вторым на мартовских сборах. 23 марта команда Валерия Карпина сыграла вничью с Ираном (1:1) в Тегеране.
Лучшие фото с матча Россия — Ирак — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
- 27 марта 2023
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
08:47
-
08:45
-
08:30
-
08:30
-
08:03
-
07:58
-
07:51
-
07:28
-
07:19
-
07:01
-
06:54
-
06:35
-
06:23
-
05:45
-
05:40
-
05:27
-
05:21
-
04:54
-
04:42
-
04:35
-
04:23
-
03:55
-
03:47
-
03:46
-
03:05
-
02:36
-
02:24
-
02:18
-
01:59
-
01:56
-
00:55
-
00:51