Мартинес объяснил, почему для сборной Португалии важен Роналду

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высоко оценил роль Криштиану Роналду в раздевалке национальной команды, а также прокомментировал победу своей команды в матче с Люксембургом (6:0).
«Я очень доволен. Важно помнить, что настрой игроков — это самая важная часть подготовки. Сегодня было важно с первой минуты играть как команда. Мы сделали это и забили шесть голов. Люксембург всегда пытается создавать опасность у себя дома. Но мы отлично сохраняли концентрацию. Я очень счастлив, а это только начало.
Роналду очень важен, у него уникальный опыт игры на международном уровне. Для нас Криштиану важен, потому что он — лидер в раздевалке. Он готов вести игроков за собой и быть капитаном этого состава», — сказал Мартинес в эфире RTP3, его слова приводит Record.
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