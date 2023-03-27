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Роналду прокомментировал две стартовые победы сборной Португалии в отборе на Евро

Роналду прокомментировал две стартовые победы сборной Португалии в отборе на Евро
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Нападающий Криштиану Роналду отметил хорошее начало квалификации Евро-2024 для сборной Португалии.

«2 игры, 2 победы! Цель достигнута. Рад, что внёс свой вклад в это очень позитивное начало нашей квалификации. Вперёд!» – написал форвард в своём «твиттере».

В первых двух турах отбора на чемпионат Европы сборная Португалии обыграла Лихтенштейн (4:0) и Люксембург (6:0). В каждом из этих матчей Роналду отметился дублем.

Игра со сборной Лихтенштейна стала для форварда 197-й в карьере на международном уровне. По этому показателю он стал мировым рекордсменом.

Роналду начинал нынешний сезон в «Манчестер Юнайтед», но позже покинул клуб из-за конфликта с тренером и руководством и перешёл в «Аль-Наср».

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Заглавное фото: Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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