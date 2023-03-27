Роналду прокомментировал две стартовые победы сборной Португалии в отборе на Евро

Нападающий Криштиану Роналду отметил хорошее начало квалификации Евро-2024 для сборной Португалии.
«2 игры, 2 победы! Цель достигнута. Рад, что внёс свой вклад в это очень позитивное начало нашей квалификации. Вперёд!» – написал форвард в своём «твиттере».
В первых двух турах отбора на чемпионат Европы сборная Португалии обыграла Лихтенштейн (4:0) и Люксембург (6:0). В каждом из этих матчей Роналду отметился дублем.
Игра со сборной Лихтенштейна стала для форварда 197-й в карьере на международном уровне. По этому показателю он стал мировым рекордсменом.
Роналду начинал нынешний сезон в «Манчестер Юнайтед», но позже покинул клуб из-за конфликта с тренером и руководством и перешёл в «Аль-Наср».
Фанат чуть не сбил Роналду с ног — Криштиану эффектно увернулся!
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