Президент «Тоттенхэма» выступил с заявлением после отставки Конте с поста главного тренера

Президент «Тоттенхэм Хотспур» Дэниэл Леви прокомментировал отставку Антонио Конте с поста главного тренера клуба.

«У нас осталось 10 матчей Премьер-лиги, и нам предстоит борьба за место в Лиге чемпионов. Нам всем нужно сплотиться. Каждый должен сделать всё возможное, чтобы обеспечить как можно более высокий результат для нашего клуба и замечательных, преданных болельщиков», — приводит слова Леви официальный сайт лондонского клуба.

Кристиан Стеллини возглавит команду в качестве исполняющего обязанности главного тренера до конца сезона.

На данный момент «Тоттенхэм» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 49 очков после 28 матчей. В следующем туре «Тоттенхэму» предстоит провести матч с «Эвертоном».

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