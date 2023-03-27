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Роберто Мартинес оценил шансы одновременного появления Роналду и Рамуша в составе на игру

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес считает, что нападающий Криштиану Роналду может играть с другим форвардом в связке.

«Криштиану – единственный футболист со 198 матчами на уровне сборных. Его опыт очень важен в раздевалке.

Гонсалу Рамуш и Роналду могут играть вместе, тут и обсуждать нечего», – приводит слова Мартинеса O Jogo.

В матче Португалии с Лихтенштейном Рамуш вышел на 78-й минуте, с Люксембургом – на 65-й. В обоих случаях он менял Роналду, оформившего дубль.

Игра со сборной Лихтенштейна стала для форварда 197-й в карьере на международном уровне. По этому показателю он стал мировым рекордсменом.

Роналду начинал нынешний сезон в «Манчестер Юнайтед», но позже покинул клуб из-за конфликта с тренером и руководством и перешёл в «Аль-Наср».

Дубль Роналду помог сборной Португалии разгромить Люксембург: