Зинченко прокомментировал поражение сборной Украины в матче с Англией в отборе Евро-2024

Защитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал поражение команды в матче отборочного этапа Евро-2024 со сборной Англии (0:2).

«Нелегко отыграться после двух пропущенных мячей. Мы знали, насколько сильна Англия. В таких играх большие игроки решают всё. Главный тренер сказал, что нам, что ещё нужно верить, что мы можем пройти квалификацию. У нас такая замечательная команда с точки зрения нашего потенциала, много молодых игроков, нам, конечно, нужно учиться. Но сегодняшняя игра была потрясающим опытом», — приводит слова Зинченко официальный сайт УЕФА.

В следующем матче сборная Англии сыграет с Мальтой. Национальная команда Украины, в свою очередь, в следующем матче сыграет со сборной Северной Македонии.