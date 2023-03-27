Зинченко прокомментировал поражение сборной Украины в матче с Англией в отборе Евро-2024
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Защитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал поражение команды в матче отборочного этапа Евро-2024 со сборной Англии (0:2).
«Нелегко отыграться после двух пропущенных мячей. Мы знали, насколько сильна Англия. В таких играх большие игроки решают всё. Главный тренер сказал, что нам, что ещё нужно верить, что мы можем пройти квалификацию. У нас такая замечательная команда с точки зрения нашего потенциала, много молодых игроков, нам, конечно, нужно учиться. Но сегодняшняя игра была потрясающим опытом», — приводит слова Зинченко официальный сайт УЕФА.
В следующем матче сборная Англии сыграет с Мальтой. Национальная команда Украины, в свою очередь, в следующем матче сыграет со сборной Северной Македонии.
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