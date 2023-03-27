«ПСЖ» хочет вернуть полузащитника Ксави Симонса, перешедшего в ПСВ прошлым летом.

Как сообщает Footmercato со ссылкой на ESPN, парижане готовы активировать опцию выкупа футболиста в размере € 12 млн. Она будет доступна до середины 2024 года.

Не факт, что сам Симонс захочет возвращаться в парижский клуб, и в связи с этим «ПСЖ» намерен предложить игроку подъёмные в размере € 4 млн, а также € 4 млн комиссионных Рафаэле Пименте, его агенту.

19-летний полузащитник бесплатно перешел в клуб Эредивизи менее года назад и за 26 матчей в чемпионате забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.

«ПСЖ» набрал 66 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции.

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