Экс-футболисту «Марселя» грозит до 16 лет тюрьмы за наркотрафик

Экс‑футболисту «Марселя» Серхио Контрерасу, более известному как Коке, грозит до 16 лет тюрьмы по обвинениям в создании преступной организации, скупающей и распространяющей наркотики по разным странам Европы, сообщает RMC Sport.
Судебный процесс по делу должен начаться в понедельник в Малаге. Испанская прокуратура считает, что 39‑летний Коке руководил организацией и давал инструкции о том, какое количество наркотиков закупать, по какой цене, где их брать и какой тип транспортного средства следует арендовать для их перевозки.
Если суд признает экс‑футболиста виновным, то помимо срока Коке может быть оштрафован на € 150 тыс. Всего по делу проходят 17 человек, включая брата футболиста. Им инкриминируются различные статьи в зависимости от роли в преступной организации.
Впервые Коке арестовали за участие в наркотрафике в 2019 году. Тогда он провёл в тюрьме год и восемь месяцев и был условно‑досрочно освобождён после внесения залога в размере € 15 тыс. в июле 2021 года.
В качестве футболиста Коке известен по выступлениям за испанскую «Малагу», французский «Марсель» и греческий «Арис». Также он выступал за команды из Азербайджана, Индии и Боливии.
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