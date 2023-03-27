Орлов раскритиковал министра спорта России Матыцина за слова в адрес Карпина

Известный российский комментатор Геннадий Орлов остался недоволен словами министра спорта России Олега Матыцина в адрес главного тренера сборной России Валерия Карпина. Ранее Матыцин заявил, что если Валерий Карпин не держится за место в национальной команде, то это путь в никуда.

«Не понял слов министра спорта Матыцина в адрес Карпина. Я бы не был столь категоричным и не говорил за всю Россию. Ну что это за фраза такая: «Так вы с Россией или нет»? Зачем так ставить вопрос? Карпин просто имел в виду, что он спокойно отнесётся к тому, если его уволят. И что тут плохого? Человек философски относится к тренерской доле, не держится за своё место всеми возможными способами.

А Матыцин сразу какие-то противопоставления находит. Вы с нами или не с нами… Это некорректно! Зачем так нападать на тренера сборной? Думаю, министерству спорта надо подумать о другом. В России построили прекрасные стадионы к чемпионату мира, но как они сейчас заполняются после возникших определённых препятствий? Ну не идёт народ… И как эти стадионы будут окупаться? Проблема? Да, но её же надо как-то решать. Недобор болельщиков — это невесёлая реальность», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

В своём последнем товарищеском матче сборная России обыграла Ирак со счётом 2:0.