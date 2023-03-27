Министры иностранных дел Украины и Великобритании заключили пари на матч отбора Евро-2024

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли поспорили на бутылку вина на результат матча отборочного этапа чемпионата Европы по футболу 2024 года.

«Если Украина выиграет, ты должен мне бутылку английского вина. Если Англия победит, я угощу тебя бутылкой украинского», — написал Кулеба в своём «твиттере».

Клеверли принял это предложение.

Напомним, матч завершился победой английской команды со счётом 2:0. Сборная Англии одержала вторую победу подряд в отборочном цикле — перед этим она обыграла Италию (2:1). В следующем матче англичан ждём встреча со сборной Мальты.

Сборная Украины, в свою очередь, в следующем матче сыграет с национальной командой Северной Македонии.