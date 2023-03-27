Семшов: сборной России тяжело прогрессировать, играя в таких товарищеских матчах с Ираком

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о товарищеском матче национальной команды с Ираком.

«Игра получилась с двумя разными таймами. В первом сборная России играла медленно, допускала много ошибок, а во втором добавили в движении, точности передач, агрессии впереди. Из-за этого сразу пошли голы, появилось преимущество.

Как оценю игру Пиняева? От него и от Миранчука было много остроты. Они активно играли в первом и втором таймах. То, что от Пиняева требовалось, он это сделал. Всё равно нужно играть официальные матчи, чтобы сборная России прогрессировала. Тяжело расти, когда играешь в таких товарищеских матчах, как с Ираком. Но любой футболист, надевающий майку сборной России, должен показывать свои лучшие качества», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Напомним, сборная России победила Ирак со счётом 2:0.