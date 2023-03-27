Колосков: Пиняев — одарённый футболист, дай бог, чтобы он дальше развивался
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Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился мнением от игры вингера Сергея Пиняева за сборную России в матче с Ираком.
«Он также играет в «Локомотиве». Есть группа футболистов, на которых мы рассчитываем, среди них как раз и Пиняев. Он одарённый футболист, способный взять игру на себя, достаточно эффективный, напоминает молодого Кирьякова. Такой же быстрый, с обводкой. Дай бог, чтобы он дальше развивался, он может стать хорошим элементом в механизме сборной», — приводит слова Колоскова Metaratings.
Напомним, сборная России обыграла Ирак со счётом 2:0. Игра состоялась вчера, 26 марта в Санкт-Петербурге. Сергей Пиняев отметился забитым голом. Второй мяч сборной на свой счёт записал Антон Миранчук.
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