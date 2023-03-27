Борис Чухлов: Пиняев порадовал, наглость — на первом месте в футболе

Чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита» Борис Чухлов прокомментировал игру сборной России в матче с Ираком (2:0).
«Ребята играли неплохо. Игра с Ираном была смешная, а в матче с Ираком показали агрессию, футбол, молодцы. Трудно как-то охарактеризовать этот матч: за что играли с какой целью? Но, с другой стороны, собрались, вспомнили, что сборная у нас есть.
Понравился ли кто-то из игроков сборной? Пиняев. Хороший парень: игру на себя берёт, идёт в обыгрыш, не боится. Аршавина напоминает. Лишь бы не пропал. В Англию пусть идёт, если позовут. На самом деле пацан классный. Вот Мостовой, кстати, из «Зенита» на той же позиции играет, затормозился. А Пиняев уже активнее, интереснее.
Порадовала ли команда в целом? Да, при всех проблемах. Я понимаю, как Карпину тяжело настроить игроков на такие игры. С другой стороны, Пиняев всем доказал, что можно играть: вошёл в штрафную, всех обыграл, забил. О нем задумались. И все остальные пусть задумаются — Кузяев, Мостовой», — приводит слова Чухлова «РБ Спорт».
- 27 марта 2023
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