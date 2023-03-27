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Дмитрий Кузнецов: игра сборной России с Ираном – стыдоба

Дмитрий Кузнецов: игра сборной России с Ираном – стыдоба
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Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о сборной России. Он рассказал, что против перехода в Азиатскую конфедерацию и раскритиковал игру национальной команды в матче со сборной Ирана.

«Мотивация всегда должна быть. Они каждую игру должны выходить и доказывать, что достойны играть в сборной. Игра с Ираном — это стыдоба. Желания нет. Не вижу его.

Хотел бы видеть Дзюбу в сборной? Нет. Его время прошло. Сколько ему будет лет, когда будем играть в следующем отборочном цикле? Ему 45 будет? Давайте тогда и я буду играть. Давайте позовём Карвальо, сделаем гражданство — пусть он сыграет.

Моя позиция по переходу в Азию? Против. Потому что потом в Европу не вернёмся», – приводит слова Кузнецова «РБ Спорт».

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