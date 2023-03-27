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Стивен Джеррард: Беллингем более уверен в себе в работе с мячом, чем был я

Стивен Джеррард: Беллингем более уверен в себе в работе с мячом, чем был я
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Бывший полузащитник «Ливерпуля» и экс главный тренер «Рейнджерс» и «Астон Виллы» Стивен Джеррард оценил игру хавбека дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

«Беллингем более уверен в себе в работе с мячом, чем был я. Я не говорю это для того, что просто быть скромным, это действительно правда. Я думаю, что он раскрылся лучше, чем я в свои 19.

Не поймите меня неправильно, я попал туда, куда я хотел попасть. И Джуд, естественно, попадёт туда, куда захочет, если продолжит работу», — приводит слова Джеррарда talkSPORT.

19-летний Беллингем является воспитанником «Бирмингема». Он покинул команду летом 2020 года и с тех пор выступает за «Боруссию». В нынешнем сезоне английский полузащитник принял участие в 34 матчах во всех турнирах, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года.

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