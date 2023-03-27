Стивен Джеррард: Беллингем более уверен в себе в работе с мячом, чем был я

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и экс главный тренер «Рейнджерс» и «Астон Виллы» Стивен Джеррард оценил игру хавбека дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.
«Беллингем более уверен в себе в работе с мячом, чем был я. Я не говорю это для того, что просто быть скромным, это действительно правда. Я думаю, что он раскрылся лучше, чем я в свои 19.
Не поймите меня неправильно, я попал туда, куда я хотел попасть. И Джуд, естественно, попадёт туда, куда захочет, если продолжит работу», — приводит слова Джеррарда talkSPORT.
19-летний Беллингем является воспитанником «Бирмингема». Он покинул команду летом 2020 года и с тех пор выступает за «Боруссию». В нынешнем сезоне английский полузащитник принял участие в 34 матчах во всех турнирах, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года.
Холанд бьётся за место в истории, а Гави — головой. ХиТ#138
- 27 марта 2023
-
07:28
-
07:19
-
07:01
-
06:54
-
06:35
-
06:23
-
05:45
-
05:40
-
05:27
-
05:21
-
04:54
-
04:42
-
04:35
-
04:23
-
03:55
-
03:47
-
03:46
-
03:05
-
02:36
-
02:24
-
02:18
-
01:59
-
01:56
-
00:55
-
00:51
-
00:33
-
00:19
- 26 марта 2023
-
23:59
-
23:40
-
23:39
-
23:28
-
23:28
-
23:01
-
23:00
-
23:00