Георгий Тигиев: хочу вернуться в РПЛ. «Спартак» — не вариант

Бывший футболист московского «Спартака» и ряда других российских клубов Георгий Тигиев заявил о желании возобновить профессиональную карьеру.
«Моя цель — вернуться в профессиональный футбол, возобновить карьеру. Работать и работать. Мне 27 лет, ещё ничего не поздно. Я хочу в РПЛ. «Спартак»? Нет, вернуться туда — не вариант», — приводит слова Тигиева «РБ Спорт».
Напомним, Тигиев начинал карьеру в «Торпедо», откуда в 2015 году перешёл в «Анжи». В ходе сезона-2016/2017 Георгия арендовал «Спартак», с которым он по итогам кампании стал чемпионом России. Красно-белые впоследствии выкупили контракт игрока. В составе московской команды защитник также стал обладателем Суперкубка России. В дальнейшем игрок уходил в аренду в «Крылья Советов» и минское «Динамо», а также выступал за «Спартак-2».
- 27 марта 2023
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